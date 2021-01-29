Bakan Fatih Dönmez'den Çin ile ihracat açıklaması! Demir yoluyla 15-20 günde yapabileceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Çin'e Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı, demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" açıklaması yaptı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin Ankara Gar'dan uğurlanması törenine katıldı. Bakan Dönmez, Çin ile demir yoluyla gerçekleştirilecek ihracata ilişkin dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Çin ile ihracat

Bakan Dönmez, "Çin'e Deniz yoluyla yaklaşık 45 ila 60 gün arasında gerçekleştirdiğimiz ihracatı, demir yoluyla 15-20 gün içerisinde yapabileceğiz" ifadelerini kullandı.

"2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık"

"Çin pazarı en çok maden ihracatı yaptığımız pazarların başında geliyor." diyen Bakan Dönmez, "2020'de Çin'e 5,8 milyon ton maden ihracatı yaptık." bilgisini verdi.