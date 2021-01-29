BIST 1.473
DOLAR 7,32
EURO 8,89
ALTIN 433,53
HABER /  EKONOMİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 15 ildeki 31 taşınmazı satışa çıkardı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 15 ildeki 31 ayrı taşınmazın satışını gerçekleştirecek. İşte detaylar...

Abone ol

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ihalelere katılacak teklif sahiplerinin, her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif ile şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'nin Ankara'daki adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor. 

Son teklif verme tarihi

Denizli ve Yalova'daki taşınmazlar için 2 Mart, Afyonkarahisar, Tokat ve Samsun'daki taşınmazlar için 3 Mart, Ankara Gölbaşı'ndaki taşınmazlar için 4 Mart, Ankara Yenimahalle'deki taşınmazlar için 8 Mart, Muğla Bodrum'daki taşınmazlar için 9 Mart'a kadar son teklifler alınacak.

Son teklif verme tarihi, Erzincan, Gümüşhane ve Erzurum'daki taşınmazlar için 10 Mart, Kahramanmaraş, Muş ve Nevşehir'deki taşınmazlar için 11 Mart, Sivas ve Yozgat'taki taşınmazlar için ise 12 Mart olarak belirlendi.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle 'pazarlık' usulü ile gerçekleştirilecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ipsos Araştırma'dan olay anket! Gençler mutsuz ve ekonomiden ümitsiz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bedia Akartürk evli mi eşi kimdir kaç çocuğu var? Bedia Akartürk evlilikleri
Singapur'da koronavirüs aşısı yüzünden hastanelik olanlara para ödenecek
Malkara'da parayı peşin verdiler hayalleri yarım kaldı
Zehra Zümrüt Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Almanya en büyük 2. bankası Commerzbank 10 bin çalışanı işten çıkaracak
BM'den Libya çıkışı: Tüm yabancı güçler ve yabancı paralı savaşçılar ülkeden çekilmeli
16 Aralık’tan bu yana kapalı! Danimarka Kovid-19 kısıtlamalarını 3 hafta daha uzattı
Otomotiv devinden flaş karar dizel ve benzinli araçlar
Afyonkarahisar'da TIR ile otomobil çarpıştı! Feci kaza karı kocayı ayırdı
Yunanistan 'tamam' dedi! 30 ABD saldırı helikopteri Dedeağaç'ta
Yorumlar