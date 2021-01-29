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HABER /  DÜNYA

Almanya en büyük 2. bankası Commerzbank 10 bin çalışanı işten çıkaracak

ALMANYA’nın ikinci büyük bankası Commerzbank, yeniden yapılanma kapsamında stratejisini yenileyerek 10 bin kişiyi işten çıkaracak.

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Commerzbank’ın yeni üst yöneticisi (CEO) Manfred Knof, bankanın stratejinin yenilemesinin bir parçası olarak 10 bin kişiyi işten çıkarmayı ve yüzlerce şubeyi de kapatmayı planlıyor.

Alman devletinin de hissedarı olduğu bankada işten çıkarmalar ve bazı şubeleri kapatma dahil yeniden yapılanma uzun süredir gündemde yer alırken, bankanın eski üst yöneticisi Martin Zielke, Temmuz 2020’de aniden istifa etmişti.

İşten çıkarmalar ve şube kapatma Zielke'nin istifası ve bazı yatırımcıların eleştirilerinden sonra askıya alınmıştı.

48 bin çalışanı var
48 bin çalışanı ve 800 şubesi bulunan Commerzbank, 2008’deki küresel mali kriz sonrasında milyarlarca avroluk zarar etmiş, devlet yardımı almak zorunda kalmıştı.

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