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Porto'dan Moussa Marega açıklaması

Porto başkanı, ara transfer döneminde adı Türk takımları ile anılan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Moussa Marega için herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı.

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Portekiz'in Record Gazetesi'ne konuşan başkan Da Costa, "Marega'nın menajerinin transfer sürecine dair bazı fikirleri var ancak hem Marega hem de biz, sözleşmenin yenilenmesine sıcak bakıyoruz" dedi.

29 yaşındaki futbolcunun kendileri için değerli olduğunu belirten Porto kulübü başkanı, "Marega sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle olacak ve sözleşme uzatma görüşmelerinden iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Da Costa, konuşmalarında oyuncularına herhangi bir teklif yapılmadığını açıkladı.

2018-19 sezonunda 47 resmi maçta 21 gol atan ve 11 gol pası veren yıldız futbolcu, geçen sezon 45 karşılaşmada 15 kez fileleri sarstı, 9 kez de gol pası verdi.

Porto formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Marega, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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