Liverpool'un 5 maçlık hasreti sona erdi

Premier League'in 20. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3-1 yendi; 5 maç sonra kazandı. Klopp'un öğrencileri ligde 486 dakika sonra gol attı.Abone ol
Premier League'in son şampiyonu Liverpool'un 400 dakikayı aşan gol hasreti sona erdi.
Tottenham'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden Kırmızılılar, 486 dakika sonra ağları havalandırdı; 2021'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Premier League'de 27 Aralık 2020'de oynanan West Bromwich Albion maçından beri gol atamayan Jürgen Klopp'un ekibi, kötü gidişe Tottenham karşısında "dur" dedi.
45+4. dakikada takımını öne geçiren Firmino, Liverpool'un gol sessizliğini 486 dakika sonra bitirdi.
Liverpool 47. dakikada Trent Alexander Arnold ile farkı ikiye çıkardı.
49'da Höjbjerg ile farkı bire indiren Tottenham'a 65'te Sadio Mane ile yanıt veren Liverpool, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Premier League'de 5 maç (3 beraberlik, 2 yenilgi) sonra kazanan Liverpool, bu galibiyetle 41 puanlı lider Manchester City ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.
Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham ise 33 puanda kaldı.