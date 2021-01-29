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Fenerbahçe Beko 8'de 8 yaptı Rus rakibini ezdi geçti

THY Euroleague'in 23. haftasında Khimki'yi deplasmanda 76-107 yenen Fenerbahçe Beko, serisini 8 maça çıkardı. Sarı-lacivertli takım 29 asistle kulüp rekorunu da egale etti.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 23. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 107-76 mağlup etti.

Başkent Moskova'daki Mytishchi Arena'da oynanan ve dengeli başlayan maçın 6. dakikası 15-15 eşitlikle geçildi. Jan Vessely'nin üst üste bulduğu sayılarla 19-17 öne geçen sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği de 23-22 üstünlükle kapadı.

İkinci çeyreğe 6 sayılık bir seriyle başlayan ev sahibi ekibe Lorenzo Brown'ın basketleriyle karşılık veren ve 30-28 öne geçen Fenerbahçe Beko, iyi savunma yaptığı bu bölümde farkı çift haneye çıkardı: 45-32. Farkın açılmasına engel olmak isteyen Rus temsilcisi son dört dakikada 9 üçlük denemesinden 4'ünde başarılı olurken, sarı-lacivertli takım soyunma odasına 53-44 önde gitti.

Marko Guduric, Edgaras Ulanovas ve Nando de Colo'nun üst üste üçlükleriyle üçüncü çeyreğe çok hızlı başlayan konuk ekip, farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 62-44. Oyunun temposunu kontrol eden sarı-lacivertli takım, son çeyreğe 26 sayı farkla girdi: 83-57.

6 oyuncunun çift haneli skorlara ulaştığı Fenerbahçe Beko, rakibini 31 sayı farkla 107-76 yendi.

Sezona kötü başlamasına karşın iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe Beko, son 8 maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon 13. galibiyetini elde etti.

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