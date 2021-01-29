Okullar 15 Şubat'ta açılmalı mı? Uzmanlar bakın ne diyor

Milyonlarca öğrenci ve veli aylardır aynı soruyu soruyor. Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Uzmanlara göre geç bile kalındı.

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Pandemi sürecinin olumsuz anlamda etkilediği kurumların başında okullar geliyor. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat'ta okulların açılmasını bekliyor. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin, "Yüz yüze eğitim kesinlikle başlamalı. AB ve OCDE ülkelerin arasında okulların en fazla kapalı olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Hafta içi tam gün olmasa da iki gün veya 3 üç gün seyreltilmiş şekilde öğrencilerin yüz yüze başlayacağını düşünüyoruz. Bütün illerde ilçelerde salgın bu şekilde devam etmiyor ki kontrolün fazla olduğu yerler var. Dolayısıyla YÖK'ün aldığı kararın MEB tarafında da uygulanması gerekiyor." dedi.

"Öğretmenler aşı olmalı mı"

Pandeminin Türkiye'deki olumsuz seyri ise yüz yüze eğitimi zorlaştırıyor. Öte yandan okullar açılırsa "Öğretmenler aşı olmalı mı" konusu da tartışılan maddelerden bir diğeri. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Okulların açılması durumunda bashi geçen konu öğretmenler de risk altındadır. Risk altında olan ve risk yüzdesi yüksek olan öğretmenleri aşılanarak hazırlanmalı. Aşıların öğretim üyeleri ve öğretmenlerin acilen 2. dönem başlamadan süreci dikkate alarak bir an önce aşılamanın yapılması şart" ifadelerini kullandı.