Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da
Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracak. Öte yandan; Galatasaray tarafından da resmi açıklama yapıldı.Abone ol
Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Galatasaray Kulübünün kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.
Galatasaray'dan resmi açıklama
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.