Mostafa Mohamed resmen Galatasaray'da

Zamalek Kulübü, Mostafa Mohamed'in 2 milyon dolar karşılığında 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 31 Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracak. Öte yandan; Galatasaray tarafından da resmi açıklama yapıldı.

Abone ol

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. 23 yaşındaki Mısırlı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zamalek'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Galatasaray Kulübünün kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2021'e kadar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu hakkını elinde bulunduracağı da ifade edildi.