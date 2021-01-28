Ukrayna'daki son Lenin heykeli de yıkıldı

Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nin izlerini silmeye çalışan halk, Odessa şehrinde bulunan son Lenin heykelini de yıktı.

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Ukrayna halkı, Sovyetler Birliği’nin izlerini silmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Odessa şehrinde bulunan Kiliskiy Bölgesi’ne bağlı Stariye Troyani köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin’in ülkedeki son heykeli de yıkıldı.

Ukraynalıların yanı sıra Moldovalıların, Bulgarların ve Gagauz Türkleri'nin de yaşadığı köyde gerçekleşen olay, Rusya’da büyük tepki çekti. Bazı Rus siyasetçiler ve yazarlar, Ukrayna’da 'Rus fobisinin' aşılanmaya çalışıldığını iddia etti.