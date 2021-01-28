Nihat Özdemir: Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var

TFF Başkanı Nihat Özdemir, ''Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. İlk işim, TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım ve cevap verip, vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Buna baktıracağım." dedi.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Smartspor'da ''Bol'ca Futbol'' adlı programa konuk oldu. Gazeteci Turgay Demir ve Emre Bol'un sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Harcama limitleriyle ilgili konuşan Nihat Özdemir, ''Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe, Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir." dedi.

''Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uygulandı''

Mesut Özil'e yaptırım uygulandığının altını çizen Nihat Özdemir, ''Almanya Milli Takımı ve Arsenal, Mesut Özil'e Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut'la birlikte tüm transferler hayırlı olsun. Tüm transferlerden mutluyuz. Kulüplerimizin yaptığı transferler Türk futboluna katkı sağlayacaktır. MesutOl kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hepsini takip etmeye çalışıyorum.'' dedi.

''Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın''

Sayılmayan şampiyonluklarla ilgili konuşan Özdemir, ''Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. Hukuk kısmına o bakardı. O zaman bir incelemeler yaptı. İlk işim, TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım ve cevap verip, vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Buna baktıracağım." ifadelerini kullandı.

"Benim Fenerbahçeliliğimi tartışmak kimsenin görevi değildi''

Nihat Özdemir, Fenerbahçe'den istifa etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Benim Fenerbahçeliliğimi tartışmak kimsenin görevi değildi. Fenerbahçe Disiplin Kurulu'ndan yazı geldiği anda istifamı verdim."

Fatih Terim'in cezası

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in aldığı cezayla ilgili ''Bir hakem raporu, bir temsilci raporu var. Orada iki cümle var. İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Türk Hukuk Sistemi böyleymiş. Fatih Terim'in ceza konusu da budur. Bir müdahale yok. Temsilci raporu hafifti." dedi.

''Hakem olayları bir tek Türkiye'de mi var?''

VAR konusuna değinen Özdemir, ''MHK başkanımız VAR kayıtlarını dinleyebiliyor. Serdar Tatlı, raporları bana veriyor. VAR'daki konuşmaları açıklamanın daha çok polemik yaratacağını düşünüyoruz. Hakem olayları bir tek Türkiye'de mi var? Her yerde hakem olayları konuşuluyor. Netice olarak karar verici insanlar. Alınan her kararlar tartışmaya açık. Ofsayt kararı verildiği zaman kimse bir şey demiyor çünkü işin içine teknoloji giriyor. Hakemler bile taraftarları özlediklerini söylüyor. Taraftar onları da motive ediyor." dedi.