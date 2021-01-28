Netflix en çok izlenen diziyi açıklandı! 83 ülkede ilk sırada

Dijital dizi ve film platformu Netflix, 25 Aralık'ta gösterime giren ve Türkiye'de de büyük ilgi gören Bridgerton dizisinin, 28 gün içinde 82 milyon hanede izlendiğini açıkladı.

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25 Aralık‘ta birinci kısmı yayınlanan Netflix orjinal dizisi Bridgerton‘ın istatistikleri güncellendi ve dizinin şu ana kadar en çok izlenen Netflix dizisi olduğu açıklandı. Dizi birinci 28 gün içerisinde 82 milyon hane tarafından izlenerek en çok izlenen Netflix dizisi oldu. Shonaland yapımı Bridgerton, Julia Quinn’in romanlarından uyarlandı. Dizi Japonya dışında, 83 ülkenin Netflix sıralamalarında bir numarayı gördü.



Bridgerton’ın sevilmesinin nedenleri arasında dönem dizilerinde ırkçılığı ve toplumsal cinsiyet kalıplarını kırması gösterildi. Birinci sırada daha evvelden 2019’un Aralık ayında yayınlanan The Witcher bulunuyordu ve o da 76 milyon hane tarafından izlenmişti. Artık kendisi ikinci sırada. Birkaç hafta evvel yayınlanan Netflix’in Lupin dizisinin de bir rekor kırması bekleniyor.