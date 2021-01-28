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Bursa'da eşinin evi terk etmesine sinirlendi kayınvalidesini bıçakladı!

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da evi terk edip annesinin evine giden eşinin peşinden giden koca dehşet saçtı. Burada çıkan tartışmada damat, kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın tedaviye alınırken polis o damadı yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Mert E.'nin biri 4, diğeri 7 yaşında 2 çocuğuna şiddet uygulaması üzerine eşi Kader E., evi terk ederek annesi Fatma M.'nin evine gitti. Mert E. de eşinin peşinden kayınvalidesinin evine geldi.

Yine iddiaya göre Mert E. ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasından Mert E. kayınvalidesini darbetti. Ardından da bıçaklayarak yaraladı. Fatma M. kanlar içinde kalırken, Mert E. kaçtı.

Annesinin yaralandığını gören Kader E., polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma M., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kaçan Mert E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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