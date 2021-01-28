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Cenk Tosun: Beşiktaş'ta forma giymeye hazırım

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Cenk Tosun, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım.'' dedi.

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Beşiktaş, 29 yaşındaki eski golcüsü Cenk Tosun'un transferi için Everton'la temas halinde. Siyah beyazlı yönetim ile görüşen Cenk Tosun, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş'a döneceğini aktardı.

NTVSPOR'un haberine göre; 29 yaşındaki futbolcu, "Everton ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde yeniden siyah beyazlı formayı giymeye hazırım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a katkı sağlamak isterim. Eğer Everton transfere onay verirse benim için sorun olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton'da 7 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 1 gol attı.

Cenk Tosun, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giymek istiyor.

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