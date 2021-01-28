Yalçın Koşukavak Denizlispor'dan istifa etti
Süper Lig'de flaş bir istifa gerçekleşti. Üst üste puan kayıpları sonrası teknik direktör Yalçın Koşukavak, Denizlispor yönetimine istifasını sundu.Abone ol
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, kurmaylara istifasını sundu. Yönetimin ise Koşukavak'ın istifasını kabul edeceği bildirildi.
Denizlispor'un bu sezon üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, yeşil-siyahlı ekiple 9 maça çıktı.
Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 mağlubiyet yaşadı.