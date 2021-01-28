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Tekirdağ'da görenler uğramadan edemiyor! Herkes fotoğraf çektiriyor

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da vatandaşların yaptığı 3 metrelik kardan adam mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu.

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Gazibey Mahallesi Subay Lojmanları Sokak üzerinde Emir Market isimli bakkal dükkanını işleten Olcay Aydın, arkadaşlarıyla birlikte 2 saatte yaklaşık 3 metre boyunda kardan adam yaptı. Dev kardan adam, yoldan geçen mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Yıllar sonra yoğun kar özlemini sona erdiren vatandaşlar, dev kardan adamla hatıra fotoğrafı çekildi.

Esnaf Olcay Aydın, “Yoğun kar yağışı ile birlikte değişiklik olsun diye kardan adam yapalım dedik. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kardan adam yaptık. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Yoldan geçen mahalle sakinlerimiz de uğramadan edemiyor. Kardan adamı görenler gelip fotoğraf çekiliyorlar. Kar yağışından memnunuz. İnşallah daha da çok yağar” diye konuştu.

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