Dolar 6.50'ye mi düşecek? Teknik uzmandan yatırımcıya kritik uyarı! Çok önemli seviye dedi

Teknik analiz uzmanı Murat Raşit Arslanoğlu, katıldığı programda bir süredir düşüş trendinde olan dolarla ilgili çarpıcı uyarılar yaptı.. Arslanoğlu, 7.20 destek seviyesinin kırılması halinde doların 6.50 seviyesini göreceğini söyledi.

Abone ol

Yatay seyreden dolar, yatırımcısının kafasını karıştırmaya devam ediyor. Dün sert bir düşüş yapan dolar kuru bir miktar toparlasa da yeniden yönünü aşağıya çevirdi. Kur şu an 7.37 civarlarında... Uzmanlar genel olarak dolardaki düşünün kademeli olarak devam edeceği görüşünde.. Dolar kurunda güncel gelişmeleri değerlendiren ünlü teknik analiz uzmanı Murat Raşit Arslanoğlu'ndan yatırımcıya oldukça önemli uyarılar geldi. Arslanoğlu, 7.20 direncinin kırılması halinde doların 6.50'leri göreceğini iddia etti.

Dolarda düşüş trendini devam edecek mi?

Raşitoğlu, INFO Yatırım’ın Youtube kanalına konuk oldu. Dolar kuru ile ilgili teknik analizinde Eliot dalga teorisini kullanan Murat Raşit Arslanoğlu dolar kurunun düşüş trendi içerisinde olduğunu öne sürdü.

Dolar kurunda 7.20 çok önemli

Dolar almak ya da satmak isteyen vatandaşlar için önemli olarak gördüğü seviyeleri açıklayan Arslanoğlu şunları söyledi;

“Teknik olarak şunu söyleyebilirim; Bence dolar kuru için orta uzun vadede dönük olarak 7.30 – 7. 20 bandını kırdığını görmeniz halinde inat etmemek gerekiyor. 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 7.30 – 7.20 bandı çok önemli bir destek aynı zamanda 13 .Ağustos 2018’de dolar kurunda 7.2169’u görmüştük.



Bu seviye destek olarak çalışıyor. Bu seviyenin de altına inmesi halinde satış baskısı sürecinin daha da hızlanacağı ve açıkçası 6.85 – 6. 60 – 6.50 gibi bir takım seviyelere gerileyebileceği düşüncesindeyim.

'7.55 TL seviyesi aşılırsa beklentim sona erer'

Dolar kurunda düşüş hareketinin devam edeceğini tahmin eden Arslanoğlu herhangi bir bahaneyle doların 7.55 TL seviyesini aşılması halinde bu beklentisinin sona ereceğini belirtti.