BIST 1.466
DOLAR 7,39
EURO 8,95
ALTIN 437,43
HABER /  EKONOMİ
ADV Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu

Alman kozmetik şirketi Douglas, Avrupa'daki 500 mağazasını kapatacak

 Merkezi Almanya'da bulunan, parfüm ve kozmetik perakendecisi Douglas, yeni tip koronavirüs salgınının tüketici alışkanlıklarını değiştirmesinin etkisiyle Avrupa'daki 500 mağazasını kapatma karara aldı.

Abone ol

Douglas'tan yapılan açıklamada, 2019-2020 mali yılında şirketin satışlarının Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen sadece yüzde 6,4 azalarak 3,2 milyar avroya gerilediği belirtildi.

Şirketin e-ticaret satışlarının 2020'de ilk defa 1 milyar avronun üzerine yükseldiğine vurgu yapılan açıklamada, bunun da Kovid-19 krizinde şirket satışlarının fazla düşmemesine sebep olduğu ifade edildi.

2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacak
Açıklamada, Kovid-19 salgınında aylarca süren kısıtlamaların çevrim içi alışverişe yönelik genel eğilimi hızlandırdığına vurgu yapılarak, bundan dolayı şirketin Avrupa’da 2 bin 400 mağazasından 500’ünün kapatılma işleminin 2022 sonbahar itibarıyla tamamlanacağı kaydedildi.

Bu arada, Douglas’ın faiz, amortisman, vergi öncesi karı da (FAVÖK) 2019-2020 mali yılında bir önceki mali yıla göre yüzde 16,7 düşerek 292 milyon avroya geriledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş gıda fiyatlarına olağanüstü toplantı kritik kararlar yolda
Decathlon Sıcak Tutan Ve Su Geçirmez Kar Botu
Van'da hayatının hatasını yaptı! 385 bin TL’ye mal oldu
Z kuşağı nedir hangi yıllar özellikleri nedir? Z kuşağı yaş aralığı
BioNTech ve Pfizer'dan ortak açıklama: Kovid-19’a karşı aşımız mutasyona uğramış virüse karşı etkili
Galatasaray'ın Gaziantep kafilesi belli oldu! Yeni transferler kadroda Diagne...
Melek İpek'in kızına jandarmadan doğum günü sürprizi
2019'un sonlarında tespit edilmişti! Vuhan'daki DSÖ ekibinin karantinası bitti
Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
Aydın'da zile bastı kapıyı açan olmayınca acı gerçek ortaya çıktı
Yorumlar