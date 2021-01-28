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Aydın'da zile bastı kapıyı açan olmayınca acı gerçek ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 60 yaşındaki Serpil Ater hayatını kaybetti, 65 yaşındaki eşi Raşit Ater ise tedavi altına alındı.

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Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan binanın birinci katında yaşayan Ater çifti, gece yarısı ısınmak için yaktıkları sobaya kömür atıp, yattı. Bu sabah saat 11.00'e kadar çifti görmeyen komşuları kapı ziline bastı. Açan olmayınca da durumdan şüphelenip, polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı açarak, içeri girdi. Ater çifti yatak odasında hareketsiz yatarken bulundu.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenirken, Serpil Ateş’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu ağır olan Raşit Ater ise, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.  

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