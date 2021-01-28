Bilim Kurulu 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime karşı çıkıp yeni tarih verdi! Kafe ve restoranlar için de erken

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısında normalleşme adımları görüşüldü. Bilim Kurulu, yüz yüze eğitimin başlaması için 15 Şubat tarihini erken buldu ve okulların açılmasına karşı çıktı. Toplantıda restoranlar, kafeler ve lokantaların ne zaman açılması gerektiğine dair de görüşler bildirildi. İşte detaylar...

Abone ol

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimle devam eden eğitim kuruluşlarının açılış tarihiyle ilgili Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir tarih tavsiye etti. CNN Türk'ün haberine göre, Bilim Kurulu Toplantısı'ndan yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlamasının uygun olmadığı görüşü çıktı.

Öğretmenler aşılanmadan açılmasın

İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

15 Mart yüz yüze eğitim için kritik tarih

Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

Okulların açıklaması için net tavsiye kararı

Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.

Restoran ve kafelerin açılması için erken

Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.

Nihai karar Kabine Toplantısı'nda verilecek

Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararları sonrası tüm gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, yüz yüze eğitim ile kafe ve restoranların açılması konusunda nihai kararı verecek.