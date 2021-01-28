Müge Anlı'da Hasan Kiraz gözaltısı! Stüdyoda çığlıklar duyuldu

SAKARYA'daki Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi yaşandı, sigorta parasını izinsiz alan abinin yanı sıra Kiraz'ın babası ve yengesi de gözaltına alındı.

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3 yıl 8 aydır kayıp olan Hasan Kiraz dosyasında böylece tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Canlı yayında gözaltına alınmaya çalışılan yenge Merve Kiraz sinir krizi geçirdi. 'Ben gitmem Müge Hanım' diyen Merve Kiraz çığlıkları ile stüdyoyu inletti. Müge Anlı yayını kesmek zorunda kaldı. İşte Hasan Kiraz olayında yaşananlar:

3 yıl 8 aydır kayıp olan Hasan Kiraz'ın anne ve babası ile ağabeyi Hüseyin Kiraz Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılmış ve onu aramaya başlamışlardı. Canlı yayına gelen ihbarlarla olay bir sigorta dolandırıcığı ve cinayet ihtimaline dönüştü. Geçirdiği kaza sonucu hem yarı felçli olan hem de zihinsel engelli kalan Hasan Kiraz'ın sigorta parası yüzünden cinayete kurban gittiği düşünülüyor.

Hasan Kiraz’a engelli kaldığı trafik kazası dolayısıyla sigortadan 231 bin yatırılmıştı. Para yattığında Hasan Kiraz kayıptı. Ancak bankadaki para ağabeyi Hüseyin Kiraz tarafından çekildi. Hüseyin Kiraz, kendilerine sigorta parasının yatırılmasında yardımcı olan avukat Niyazi Demiröz’e 20 bin TL verdiğini anlattı. Kardeşinin hesabından yasa dışı para çekerek kullanan Hüseyin Kiraz, daha sonra hesaba giriş yapamadığını söyledi. Abinin açıklaması ardından Niyazi Demiröz ile ilgili birçok iddia daha gündeme geldi.

Ağabey gözaltına alındı

Polis ilk olarak Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 13 kişilik suç şebekesini gözaltına aldı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken abi Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Ailenin diğer üyeleri baba ve yenge Merve Kiraz için de gözaltı kararı çıktı.

Çığlıklar duyuldu Müge Anlı yayını kestirdi

Bugün Müge Anlı canlı yayın stüdyosuna gelen polis ekipleri Hüseyin Kiraz'ın eşi Merve Kiraz ile babasını gözaltına aldı. Baba direnmeden polislerle giderken Merve Kiraz çığlıkları ile stüdyoyu inletti. 'Ben gitmem Müge Hanım' diyen Merve Kiraz sinir krizi geçirdi. Merve Kiraz polislere direnip karşı koyarken Müge Anlı canlı yayını kestirdi. Aranın ardından Merve Kiraz gözaltına alınarak stüdyodan çıkarıldı.