Hatay'da sağlık çalışanından acı haber geldi! 2 çocuk babasıydı

HATAY'da İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak çalışan 43 yaşındaki Atılım Köker koronavirüse yenik düştü.

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İskenderun Devlet Hastanesinde sağlık memuru olarak görev yapan 43 yaşındaki Atılım Köker'in korona testi pozitif çıktı. Korona virüs teşhisi konulduktan sonra tedavi gördüğü İskenderun Devlet Hastanesinden Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan Köker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Atılım Köker'in cenazesi görev yaptığı İskenderun Devlet Hastanesine getirildi. Köker, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.