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Metin Külünk: CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu değil Canan Kaftancıoğlu yönetiyor

Gazeteciler youtube kanalında Ne konu bakımından programına konuk olan Metin Külünk, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun partinin gayrı resmi genel başkanı rolünde olduğunu söyledi.

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Canan Kaftancıoğlu'na karşı AK Parti İstanbul İl Başkanı'nın cevap vermesi konusunda sorulan soruya yanıt veren Metin Külünk, CHP'nin Atatürk'ün öldüğü gün İsmet İnönüye teslim edildiğini, İnönü'nün ise Türkiye'yi batıya teslim ettiğini dile getirdi.

Külünk ayrıca "Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçici olarak genel başkanıdır. Asıl yönetenler partiyi FETÖ ve PKK ile masaya oturtan Sorosgiller'dir." ifadesini kullandı. 

Külünk ayrıca "Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin gayrı resmi genel başkanıdır" dedi. 

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