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Olay yeri Batman! Komşular haber alamadığı öğretmeni evinde ölü buldu

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde öğretmen Feyzi Ekmen, bir süredir kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu. 

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Osmaniye'de görev yapan ve bir süre önce izin alarak memleketine gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den haber alamayan komşuları, yedek anahtarla evine girdi. Ekmen'in yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü şüpheli bulundu
Ölümü şüpheli bulunan Ekmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Batman Adli Tıp morguna götürüldü.

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