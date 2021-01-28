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Fenerbahçe'de ayrılık! Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor. Nabil Dirar kendisine yapılan transfer teklifini kabul etti. Faslı futbolcu BB. Erzurumspor’a imza atmaya hazırlanıyor.

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Devre arasında 3 önemli takviye yapan Fenerbahçe’de ilk ayrılık Nabil Dirar’la yaşanıyor. Tecrübeli Faslı futbolcu, Aatif Chahechouhe’yu da kadrosunda bulunduran BB. Erzurumspor’a imza atıyor.

Kadro dışı kaldığı dönemde bireysel çalışmalarına devam eden ve Emre Belözoğlu'nun ayrılık için menajeri ile sürekli görüşüyoruz açıklamasını yaptığı Faslı oyuncu Avrupa'dan beklediği teklifi alamadı. Transferde bu gelişmeler yaşanınca Nabil Dirar Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teklifini kabul etti.

Fenerbahçe'den takım arkadaşı olan vatandaşı Aatif Chahechouhe'nun da Erzurumspor'a imza atması sebebiyle Mavi-Beyazlı kulübe transfer olmaya ikna olan Dirar'ın birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atması bekleniyor.

Maaşın bir kısmı Fenerbahçe'den                                                                                  Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Dirar'ın bu sezonun kalan kısmı için maaşının bir kısmının Sarı-Lacivertliler tarafından ödeneceği de gelen bilgiler arasında.

2017'den bu yana Fenerbahçe forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.

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