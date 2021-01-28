Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'den sonra Leicester City'e bir Türk daha

Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder bulunan Leicester City, bir Türk oyuncu transferi daha yapmaya hazırlanıyor.

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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, milli oyuncularımız arasından bir ismi daha kadrosuna katmayı planlıyor. İngiliz ekibi, kariyerini Feyenoord'da sürdüren Orkun Kökçü için Hollanda kulübüyle temasa geçti. Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün Hollanda kulübü Feyenoord'la 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Leicester, Feyenoord'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ancak bu teklif Feyenoord tarafından sıcak karşılanmadı. Feyenoord kulübü, Orkun Kökçü'yü iyi bir teklif gelmesi halinde bonservisiyle bırakmak dışında transfer tekliflerini reddediyor.

Orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, transfer gerçekleşirse Leicester'daki 3. milli oyuncumuz olacak. Bilek sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan Orkun, bu sezon takımıyla çıktığı 17 resmi maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.