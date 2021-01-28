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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek.

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Süper Lig'de 22'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 31 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

16.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (Yeni Malatya) YASİN KOL

19.00 Gaziantep FK - Galatasaray (Kalyon) METE KALKAVAN

30 OCAK CUMARTESİ:

13.30 Kasımpaşa - Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) HÜSEYİN GÖÇEK

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları) ZORBAY KÜÇÜK

16.00 Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) CÜNEYT ÇAKIR

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker) ABDULKADİR BİTİGEN

31 OCAK PAZAR:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir) ÜMİT ÖZTÜRK

16.00 Yukatel Denizlispor - Göztepe (Denizli Atatürk) SARPER BARIŞ SAKA

16.00 Gençlerbirliği - Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor (Vodafone Park) HALİL UMUT MELER

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