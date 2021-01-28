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Fransa'da Macron'a soğuk duş! Halkın yüzde 60 olumsuz buluyor

Fransızların yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

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Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu ortaya koydu.

Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

Başbakan Jean Castex'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.

Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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