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Çanakkale'de 12 saniye sonra irtibat kesilmişti! 2 çocuk annesi cansız halde sudan çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı

ÇANAKKALE'de otomobilin baraj sularına kapılmasıyla kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı. Bu sabah, evli ve 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek'in (50)cansız bedeni sudan çıkarıldı. Acı anlarda yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

Otomobil taşan suya kapıldı                                                                                            Dün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıkan iki iş arkadaşının bulunduğu araç, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapıldı.

12 saniyelik yardım çığlığı!                                                                                              Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefonu kapanan Meracıoğlu’na ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar sabah yeniden başladı                                                                                Dün akşam yoğun kar yağışı sebebiyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken, bu sabah 9.30’da çalışmalar tekrar başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, barajda arama yapıyor.  Çalışmalarda üç boyutlu su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor.

Öte yandan, suya kapılan aracın kiralık olduğu, GPS cihazından konumun gölet olarak tespit edildiği bildirildi. Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişiden 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Çiçek’in yakınları gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çektiler.

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