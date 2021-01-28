Şehit Kaymakam Safitürk'ün babasından Kılıçdaroğlu'na militan tepkisi! Hasta farkında değil

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “Vali ve kaymakamlara militan denilmesini bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum” dedi. Asım Safitürk, Kılıçdaroğlu için, 'hasta ama astalığının farkında değil' ifadelerini kullandı.

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CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek’in katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ‘Vali militan, kaymakam militan’ cümlelerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek veren açıklamalarına tepkiler sürüyor..

2016 yılında kaymakam olarak görev yaptığı Mardin’in Derik ilçesinde bombalı terör saldırısında şehit olan Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, “Vali ve kaymakamlara militan denilmesini bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum” dedi.

Baba Asım Safitürk, "Kılıçdaroğlu’nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesi gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın." dedi.

"Zavallı Kılıçdaroğlu, hastalığının farkında değil''

Kılıçdaroğlu’nun kendi rahatsızlığını anlayamadığı ve bunun da farkında olmadığını dile getiren şehit babası Safitürk, “Kendi rahatsızlığını anlamayan bir hasta adam, göremediğini hissetmeyen bir adam, baktığı halde görmüyor. Bu çok büyük bir hastalık, kişi hastalığını kabul eder, doktora gider tedavi olur ama zavallı Kılıçdaroğlu hastalığının farkında değil, bu çok zor bir şey. Gerçekleri göremeyen, yürüdüğü yolda asfaltları, üst geçitleri, hastaneleri, okulları, yolları göremeyen birisi ve rahatsızlık var. Onu kendi adamları tedavi ettirmeleri gerekiyor, ben o düşüncedeyim.” diye konuştu.

"Şehit babası olarak hazmedemiyorum''

Mülki erkana militan demesinin kanayan yarasına tuz, biber ektiğini ve kendisini bu söylemleri dolayısı ile kınadığını belirten Asım Safitürk, “Kaymakamlara, valilere, memleketin ağırlığını taşıyan mülki erkana militan demesi benim kanayan yarama tuz, biber ekmiştir. Ben kendisini kınıyorum. Milletin önünde bu adamın mülki erkana, kaymakamlara, memleket için, millet için çalışanlara böyle bir şeyi demesini şehit bir kaymakam babası olarak bu söylemi hazmedemiyorum. İnşallah kendine gelir özür mü dileyecek ne yapacak zannediyorum duyar bunları ve duysun.” şeklinde konuştu.

"Mülki erkana militan diyen birini millet cezalandırsın''

Mülki erkana militan diyen birini milletin cezalandırması gerektiğini belirten Safitürk, “Herkes duysun; bu adamlar bedavadan geçindiği halde vatana minnettar olması lazımken, hiçbir şey yapmadığı halde sadece eleştiri okları var başka hiçbir şey yok. Ben bunun çok yanlış yolda olduğunu görüyorum. Yanında beraber çalışanların ve aynı partide olanların biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Seçmen olan vatandaşa sesleniyorum; vatanı için şehit olmaya hazır olan diğer mülki erkana militan diyebilen bir adamı milletin cezalandırması lazım.” ifadelerini kullandı.