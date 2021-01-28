BIST 1.453
DOLAR 7,37
EURO 8,94
ALTIN 436,76
HABER /  GALATASARAY
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Mostafa Mohamed St.Etienne ile anlaştı Fatih Terim'in hayali yıkıldı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mostafa Mohamed ve kulübü Zamalek son anda fikir değiştirdi. Mısırlı golcü bugün Saint Etienne'e transfer olmak için Fransa'ya uçuyor.

Abone ol

Galatasaray, transfer döneminin son günleri yaklaşırken ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Mısır'ın Zamalek kulübündeki Mostafa Mohamed ile prensip anlaşmasına varan, kulübünü de opsiyonlu kiralama yöntemiyle bonservisini almaya ikna eden Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce kötü bir haber aldı! 

Fatih Terim yıkıldı!
Fanatik'in haberine göre; transfer operasyonuyla ilgilenen İkinci Abdürrahim Albayrak'ı ve Fatih Terim'i yıkan haber sabah erken saatlerde geldi. Golcü oyuncu, son anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçerek Fransız ekibi Saint Etienne'in teklifini kabul etti. Mısır ekibi Zamalek de Fransızlar'ın teklifi artırması üzerine ayrılığa onay verdi. Saint Etienne bonservis bedelini 4 milyon Euro'ya çıkarınca, Zamalek kulübü Fransızlar'la el sıkıştı.

Fransa'ya uçacak
Galatasaray'ın bugün yolunu beklediği Mostafa Mohamed akşam saatlerinde Fransa'da olacak ve Saint Etienne kulübü transferi resmen açıklayacak. Transferin bitmesine sayılı günler kala yeni arayışlara girmesi gereken Galatasaray ise büyük bir ikilemde kalmış durumda.

Diagne gidiyordu ama...
Mbiaye Diagne'yi İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a satmayı planlayan Galatasaray, eğer 1 Şubat'a kadar yeni bir hücum oyuncusu ile anlaşamazsa, bu hamlesinden geri adım atmak zorunda kalacak. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kar ne zaman bitecek saatlik Yalova hava durumu raporu
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
MHP'den Akşener'e çok sert sözler: Bahçeli, Doğu Türkistan’a giden ilk devlet adamı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Kısıtlamalar devam etmeli
Son 24 saatte 14 gün daha su kazandık! İşte İstanbul barajlarındaki son durum
Koronavirüs salgınında korkunç iddia yoğun bakımda yer açmak için 2 hastasını öldürdü
Alexander Soderlund, Çaykur Rizespor'da
Kocaeli hava durumu haritalı 5 günlük meteoroloji tahmini
TFF'den büyük müjde! Dev derbi seyircili
Saadet'te kriz büyüyor! Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu'nu değiştirecek 'darbe' kavgası
Yorumlar