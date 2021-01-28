Saadet'te kriz büyüyor! Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu'nu değiştirecek 'darbe' kavgası

SAADET Partisi'nin hangi ittifakın içinde yer alacağı tartışması sürerken, Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları parti içinde kavga çıkardı. Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nu Genel Başkan koltuğundan indirmek için kongreyi toplamaya hazırlanıyor. Saadet Partisi'nden "Bu bir darbe girişimi" tepkisi geldi.

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Saadet Partisi'nde işler fena halde karıştı. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Erbakan Vakfı Başkanı ve Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları sorusuna verdiği "Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" sözleri Saadet Partisi'ndeki bölünmeyi su yüzüne çıkardı. Saadet Partili Ali Aktaş, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan memnun olmayan Asiltürk'ün, kongreyi olağanüstü toplayarak Karamollaoğlu'nu devirmek istediğini belirtip, "Oğuzhan Asiltürk darbe yapmaya hazırlanıyor" dedi.

Oğuzhan Asiltürk'ün katıldığı televizyon programında "Önümüzde bir seçim var. Biz bu seçime hazırlanıp gireceğiz. O seçimde eğer ortaya koyduğumuz fikirler kabul edilirse ondan sonra kurulan bir parti yönetimi benim bu anlattıklarımın hepsini yapacak" dedi.

Temel Karamollaoğlu'nu değiştirmeyi planlıyor

Oğuzhan Asiltürk'ün bu sözlerini paylaşan Ali Aktaş, "Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'ni kongreye götürmek istiyor. Böylece "söylediklerinin hepsini yapacak" kapı kulları seçtirmeyi planlıyor. AK Parti ile ittifaka razı edemeyeceği Temel Karamolloğlu'nu ve diğer seçilmiş kurulları değiştirmeyi hedefliyor. Bu bir darbe planıdır." iddiasında bulundu.

Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'ni kongreye götürmek istiyor. Böylece "söylediklerinin hepsini yapacak" kapı kulları seçtirmeyi planlıyor. AK Parti ile ittifaka razı edemeyeceği Temel Karamolloğlu'nu ve diğer seçilmiş kurulları değiştirmeyi hedefliyor.



Bu bir darbe planıdır. pic.twitter.com/nwQeUSnQeC — Ali Aktaş (@aliaktas7) January 27, 2021

"Saadet Partililer seçilmiş genel başkan ve seçilmiş kurullar haricinde kongre davetini "illegal ve darbe" olarak göreceklerdir, görmelidirler. Milli Görüş'ü Erdoğan'ın sofrasına meze olarak koymak isteyenlere asla pirim verilemez. Bu tutumlar taammüden partiyi bitirme projesidir." dien Aktaş şöyle devam etti:

Oğuzhan Asiltürk'e şok suçlamalar

"Kıyametin 60 yıl sonra kopacağına inanarak politika geliştirmeyi düşünen ve meleklerin oy vermesi halinde tek başına iktidar olacağımızı ifade eden birinin partiyi kongreye götürerek kendisine tam itaatkar insanları yönetime getirme projesi Milli Görüş'ü yok etme projesidir."