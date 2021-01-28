BIST 1.445
DOLAR 7,41
EURO 8,97
ALTIN 437,42
HABER /  POLİTİKA
ADV Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma

Saadet'te kriz büyüyor! Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu'nu değiştirecek 'darbe' kavgası

SAADET Partisi'nin hangi ittifakın içinde yer alacağı tartışması sürerken, Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları parti içinde kavga çıkardı. Asiltürk, Temel Karamollaoğlu'nu Genel Başkan koltuğundan indirmek için kongreyi toplamaya hazırlanıyor. Saadet Partisi'nden "Bu bir darbe girişimi" tepkisi geldi.

Abone ol

Saadet Partisi'nde işler fena halde karıştı. Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Erbakan Vakfı Başkanı ve Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhur İttifakı'na katılıp katılmayacakları sorusuna verdiği "Seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" sözleri Saadet Partisi'ndeki bölünmeyi su yüzüne çıkardı. Saadet Partili Ali Aktaş, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan memnun olmayan Asiltürk'ün, kongreyi olağanüstü toplayarak Karamollaoğlu'nu devirmek istediğini belirtip, "Oğuzhan Asiltürk darbe yapmaya hazırlanıyor" dedi.

Oğuzhan Asiltürk'ün katıldığı televizyon programında "Önümüzde bir seçim var. Biz bu seçime hazırlanıp gireceğiz. O seçimde eğer ortaya koyduğumuz fikirler kabul edilirse ondan sonra kurulan bir parti yönetimi benim bu anlattıklarımın hepsini yapacak" dedi.  

Temel Karamollaoğlu'nu değiştirmeyi planlıyor

Oğuzhan Asiltürk'ün bu sözlerini paylaşan Ali Aktaş, "Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi'ni kongreye götürmek istiyor. Böylece "söylediklerinin hepsini yapacak" kapı kulları seçtirmeyi planlıyor. AK Parti ile ittifaka razı edemeyeceği Temel Karamolloğlu'nu ve diğer seçilmiş kurulları değiştirmeyi hedefliyor. Bu bir darbe planıdır." iddiasında bulundu.

"Saadet Partililer seçilmiş genel başkan ve seçilmiş kurullar haricinde kongre davetini "illegal ve darbe" olarak göreceklerdir, görmelidirler. Milli Görüş'ü Erdoğan'ın sofrasına meze olarak koymak isteyenlere asla pirim verilemez. Bu tutumlar taammüden partiyi bitirme projesidir." dien Aktaş şöyle devam etti:

Oğuzhan Asiltürk'e şok suçlamalar

"Kıyametin 60 yıl sonra kopacağına inanarak politika geliştirmeyi düşünen ve meleklerin oy vermesi halinde tek başına iktidar olacağımızı ifade eden birinin partiyi kongreye götürerek kendisine tam itaatkar insanları yönetime getirme projesi Milli Görüş'ü yok etme projesidir."

Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?

Oğuzhan Asiltürk, Kudüs TV'de, “İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur" demişti. Saadet Partili Ali Aktaş da bu sözlere "Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez.” diye karşı çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Dışişleri Bakanı Zarif Türkiye'ye geliyor
Decathlon Kar Montu İle -10 °C Kadar Koruma
Ak Partili Bülent Turan'dan farzı hutbeden önce kılan Berhan Şimşek'e: Allah kabul etsin
Barcelona, Kral Kupası'nda çeyrek finale çıktı
Adana'da tekerlekli sandalyeye mahkum kalmanın intikamını 24 yıl sonra yeğenine aldırdı
ABD'de Kovid-19 yardım fonunu dolandıran kişiye 20 yıla kadar hapis cezası
Juventus güle oynaya yarı finale yükseldi
Balıkesir hava durumu kar başladı kaç gün sürecek?
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran genç kadın 5 ilde vurgun yapmış
Sarıyer'de sabun yüklü kamyon alev alev yandı
Yorumlar