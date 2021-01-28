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Artvin'de Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan ve ismi Recep Tayyip Erdoğan olan 22 yaşındaki gence AK Parti rozeti takıldı.

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AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı ismi taşıyan gence AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen törenle Artvin Milletvekili Erkan Balta tarafından parti rozeti takıldı.

"Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan’ı AK Partili yapıyorum" diyerek esprili bir şekilde gence rozetini takan Milletvekili Erkan Balta, ”Kardeşimiz ailecek AK Partili aslında fakat bugün resmi olarak AK Partili yapıyoruz” diyerek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

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