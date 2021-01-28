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Çanakkale hava durumu kar bitiyor don başlıyor saatlik hava durumu

ÇANAKKALE hava durumu için meteorolojinin saatlik tahmini tuttu, kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yer yer etkisini arttıracak olan kar yağışı yarın etkisi kaybedecek ve don olayı görülecek. Çanakkale saatlik ve 15 günlük haritalı hava durumu tahmini raporu haberimizde.

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Yurdu etkisi altına alan kar yağışı Çanakkale'de sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olmak üzere başladı ve gün boyunca devam edecek. Çanakkale saatlik ve 15 günlük hava durumu raporlarına göre kar yağışı bugün akşama doğru etkisini kaybedecek fakat don olayları başlayacak. Yetkililer don ve buzlanmaya karşı vatandaşları uyarıyor. Çanakkale'de en düşük sıcaklık -1 derece olacak.

Çanakkale saatlik hava durumu raporu

Bu illerde yoğun kar yağışı : Yağışların, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yağun kar (20-50 cm), Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli yağış uyarısı verilen iller: Yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri, Marsin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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