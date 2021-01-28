Abdulkadir Selvi: Kısa bir süre önce AK Parti’nin iki önemli ismi Asiltürk’ü ziyaret etmiş
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değil, AK Parti’nin iki önemli isminin de ziyarette bulunduğunu yazdı.Abone ol
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak, ikilinin ittifak konusunu ve siyasi meseleleri konuştuklarını yazdı.
"Fay hatlarını harekete geçirdi"
Selvi, konuyla ilgili “Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, fay hatlarını harekete geçirdi. Erdoğan ile Asiltürk’ün görüşmede sadece ittifak konusunu değil, hizmet ve siyaset meselesini de konuştukları söyleniyor” ifadelerini kullandı.
Selvi ayrıca, Erdoğan'ın yanında AK Parti'nin 'iki önemli isminin' daha Asiltürk'ü ziyaret ettiğini söyledi.