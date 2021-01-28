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Mali'de Fransa ile ortak operasyon! 100 terörist öldürüldü

MALİ'de Fransa ile birlikte ortak düzenlenen operasyonlarda 100 terörist öldürüldü.

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Mali Silahlı Kuvvetlerinin (FAMa) internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, 2-20 Ocak'ta Barkhane güçleriyle Serma, Boulkessi, Foulssaret ve Doni bölgelerinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, 20 teröristin yakalandığı ve teröristlere ait birçok materyale el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Fransa'nın 2014'te başlattığı Barkhane Operasyonu'nda Nijer, Çad, Moritanya, Burkina Faso ve Mali'de toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

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