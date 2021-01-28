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İlk parti 14 Ocak’ta gelmişti! Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz aşı daha

KKTC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının ambulans uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderileceği bildirildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönderilmesi planlanan ikinci parti Sinovac aşıları ele alındı. Telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşme sonrasında, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac Covid 19 aşısının KKTC’ye ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.”

İlk parti aşı 14 Ocak’ta gelmişti

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde ilk parti 20 Bin doz Sinovac aşısı 14 Ocak’ta gelmişti.

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