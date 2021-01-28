Esenyurt'ta kumarhane baskınında yakalandı 'koronaya inanmıyorum' dedi

ESENYURT'ta bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 18 kişiye toplamda 62 bin 442 lira ceza yazıldı. Dördüncü kez ceza yazılan vatandaş 'Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben ortadayım, hasta olmadım' diye konuştu.

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Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda ruhsatsız kıraathane içerisinde 2 ayrı oda da toplam 18 kişinin kumar ve kağıt oyunu oynadığını, çay ve sigara tükettiğini tespit etti.

İş yeri mühürlendi

Polis ekipler hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında toplam 3 bin 469’ar liradan toplam 62 bin 442 lira para ceza tutanağı düzenledi. Ruhsatsız olan İş yeri ise zabıta ekipler tarafından mühürlendi.

"Hasta olmadım, koronaya inanmıyorum"

Cezai işlem uygulanan vatandaşlardan birisinin, daha önce de pandemi sürecinde kendisine 3 kez ceza uygulandığını bununla birlikte ise 4 olduğunu söyleyerek, “Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben ortadayım, hasta olmadım” demesi pes dedirtti.