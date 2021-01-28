Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdenin ayrıntıları ortaya çıktı! Kim ne kadar destek alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeme - içme sektörü için destek ödemesi yapılacağını açıkladı. Destek ödemelerinin can suyu olacağını belirten sektör temsilcileri HES koduyla açılmak ve KDV indiriminin sürmesini istiyor. Peki kim ne kadar destek alacak? İşte detaylar...

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Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden ‘yeme - içme’ye destek ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, yeme - içme sektörü için destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme - içme sektörüne destek verileceğini ifade eden Erdoğan, “Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020’de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3’ü kadar ödeme yapacağız” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişi yeme - içme sektöründe çalışıyor

Milliyet'in aktardığı habere göre; destek ödemelerinin sektöre can suyu olacağını belirten yeme - içme sektörü temsilcileri, KDV indiriminin 31 Aralık 2021’e kadar sürmesini ve SGK primleri konusunda da destek bekliyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişi yeme - içme sektöründe çalışıyor.

‘Destek sürmeli’

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, sektöre nakit destek verilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti. Demirer, “Sektör olarak yüzde 25 isterdik. Fakat yüzde 3 ile sınırlanmış, tabii bu kaynak meselesi. Küçük işletmeleri rahatlatacak bir rakama gidebilir. Fakat orta ve üst ölçekli işletmelere çok fazla çözüm odaklı destek olmayacaktır” dedi. İşletmeler açıldıktan sonra da destek beklediklerini kaydeden Demirer, “KDV indiriminin 31 Aralık’a kadar sürmesini istiyoruz. Açıldıktan sonra net maaş bizden, SGK işçi ve işveren payının da devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘Böyle bir önlem alınırsa bize daha büyük bir artı değer katacak diye düşünüyorum’

İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı, desteklerin sektöre can suyu olacağını belirtti. Yeme - içme esnafı olarak HES koduyla faaliyet göstermek istediklerini ifade eden Karabağlı, “Böyle bir önlem alınırsa bize daha büyük bir artı değer katacak diye düşünüyorum. Kurala uymayan esnaf cezalandırılsın ama iyi niyetli esnaf da mağdur olmasın” dedi.

‘HES koduyla açılalım’

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ise şunları söyledi: “Desteği sektör olarak olumlu karşılıyoruz. Orta ve alttaki esnaf için de çok önemli bir destek olacak. Bu desteği yanı sıra HES koduyla açılma talebimiz var. TSE ile de restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik iş birliğimiz var.” Hijyen kurallarına uymayan yeme - içme işletmelerine yönelik bir komisyon kurulmasını da talep ettiklerini söyleyen Bingöl, Bilim Kurulu’yla restoran ve kafelerdeki standartları da belirlemek istediklerini sözlerine ekledi.

GİB çalışma başlattı

Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. Buna göre 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmeler, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerin listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise defaten bir seferde yapılacak. Her şirket bir defaya mahsus yararlanabilecek.

Kim ne kadar destek alacak?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra koşulları taşıyan işletmelere ödeme süreci başlayacak. Destekten yararlanma koşullarını taşıyan işletmeler Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alacak. Ciro desteği kapsamında 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Örneğin, küçük bir restoranın 2019 cirosu 80 bin lira. 2020 ciro kaybı 40 bin liraysa (kayıp yüzde 50) bunun yüzde 3'ü bin 200 liraya karşılık gelse de yapılacak ödeme 2 bin lira olacak. Bir kafenin ciro kaybı 30 bin liraysa bunun yüzde 3'ü 900 TL olmasına karşın devlet aynı şekilde 2 bin TL destek verecek.