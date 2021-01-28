Sakarya'da küçük bir şüphe ölümden döndürdü! Yürek burkan kareler

SAKARYA’nın Ferizli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve engelli iki oğlu hastaneye kaldırıldı. Anne ve iki oğlundan haber alamayan akrabaları, şüphe üzerine eve gelince faciayı önledi.

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Olay, Ferizli ilçesi Sinanoğlu Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde birlikte yaşayan 78 yaşındaki Ayten ile engelli oğulları Sedat ve Recep Savurdu'dan haber alamayan akrabaları durumdan şüphelendi. Evin yan tarafında yaşayan ailenin yakınları, içeriye girdiklerinde anne ve çocuklarının hareketsiz halde yattığını fark etti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve çocukları sağlık ekiplerince Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Müdahale odasına alınarak oksijen verilen anne ve çocukları, akrabaları tarafından adeta ölümden kurtarıldı. Hastanede tedavisi yapılan engelli iki çocuk taburcu edildi, yaşlı annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bir şüphe üzerine eve gelen akrabaların faciayı önlediği olayda, ailenin hastanede oksijen verilirken çekilen fotoğrafları ise yürekleri burktu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.