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Osmaniye'de oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Sebebi ise bakın ne

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde bir baba, arazi yüzünden tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı Çiyanlı köyünde yaşayan Zeki K. ile oğlu Zübeyir K. (35) arasında köydeki bir arazi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda baba Zeki K. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle oğlu Zübeyir K.’yi vurdu. Göğsünden vurulan ve ağır yaralanan Zübeyir K. önce Kadirli Devlet Hastanesi'ne ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç gündür Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Zübeyir K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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