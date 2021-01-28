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Muharrem Sarıkaya: CHP’li vekillerin ayrılışı şu aşamada durmuş gibi görünüyor

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Muharrem İnce’nin kuracağı partiye katılacağı konuşulan milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin kulislerde konuşulanları yazdı.

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Görüşmenin samimi bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Sarıkaya, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun görüşmede “partiden ayrılmak isteyenin ayrılabileceğini, bunu bir gerilim vesilesi haline getirmenin doğru olmadığını, herkesin üstlendiği görevi yerine getirmesi gerektiğine” vurgu yaptığını aktardı.

"Milletvekillerinin ayrılışı şu aşamada durmuş gibi görünse de..."

Sarıkaya, “Bu kapsamda Mehmet Ali Çelebi, Milli Savunma Komisyonu’ndaki sözcülük görevini dün itibarıyla yerine getirmeye devam edeceğini bildirmiş. CHP kulislerindeki iddiaya göre milletvekillerinin ayrılışı şu aşamada durmuş gibi görünse de tam olarak ortadan kalktığını söyleyebilen yok” diye yazdı.

Öte yandan Sarıkaya, kulislerde İnce’nin daha önce 1 Mart’ta kuracağı iddia edilen partileşme sürecini mayıs başına öteleyeceğine dönük beklentinin olduğunu belirtti.

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