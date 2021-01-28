Mehmetçik paramotorla PKK'ya bomba taşıyan teröristi havada vurdu

Pençe Kaplan operasyonları kapsamında Haftanin'de, PKK'lı teröristlere paramotorla bomba taşıyan Doğa Zilan kod adlı PKK'lı teröristin havada vurulduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Mehmetçik'in hain teröristlerle mücadelesi yurt dışında da sürüyor...

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde icra edilen Pençe Kaplan operasyonunda etkisiz hale getirilen bir terörist hakkında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, PKK'nın Hatay'da kullanıldığı gibi paramotorla bombalı saldırı planı Mehmetçik'in dikkati sayesinde suya düştü.

Havada vuruldu

Operasonlar kapsamında, 12 Temmuz'da, Doğa Zilan kod adlı terörist Hediye Çerçi, örgütün Suriye'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Hantur Dağında konumlanan 40 kişilik timin üzerine atmak için havalandı.

Gözetleme yapan tim, paramotoru önce İHA sandı. İHA olmadığını anlayınca siper alan keskin nişancılar, yoğun ateşe tuttuğu paramotorun üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Parçalanan paramotor ve kadın terörist, Hantur Dağı eteklerine düştü.

2015'te terörist olmuş

Kadın teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgütün paramotor, bombalı maket uçak ve drone birimindeyken, kaçarak teslim olan A.D adlı kadın teröristte, Hediye Çerçi'yi fotoğrafından teşhis etti.