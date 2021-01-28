Beşiktaş'ın Hulk transferi için fark 500 bin Euro!

Beşiktaş'ın haftalardır gündeminde olan Brezilyalı yıldız Hulk için sona yaklaşıldı. Hulk transferinde Beşiktaş'ın en ciddi rabiki Flamengo.

Abone ol

Beşiktaş ile Hulk arasındaki görüşmelerde beklentiler birbirine yaklaştı. İlk temaslarda 1.5 yıl için 4.5 milyon Euro isteyen 34 yaşındaki forvet geri adım attı. Siyah-beyazlılar 3 milyon Euro ve bonuslar önerirken, Hulk 3.5 milyon Euro'ya indi.

Sabah'ın haberine göre; Brezilyalı futbolcu siyah-beyazlılarla yaptığı ilk görüşmede 1.5 yıllığına 4.5 milyon Euro isterken, Beşiktaş'ın teklifi 3 milyon Euro artı bonuslar olmuştu. 34 yaşındaki forvetle görüşmeleri hızlandırmak için menajer Ahmet Bulut devreye girerken, son görüşmede Hulk'un isteği 3.5 milyon Euro'ya çekildi. Taraflar arasında 500 bin Euro'luk fark kalırken, Beşiktaş yönetimi de maaş limitinde bu boşluğu yaratabilmek için harekete geçti.

3 isim gönderilecek

Takımda düşünülmeyen Jeremain Lens, Douglas ve Mirin'in ayrılmasını bekleyen yönetim bu isimlere veda edebilirse harcama limitlerinde de istediği noktaya ulaşacak ve Hulk'u kadroya katabilmek adına eli güçlenecek. Bu üç oyuncu gönderilebilirse Brezilyalı yıldız için teklif de revize edilecek.

En ciddi rakip Flamengo

Menajer Ahmet Bulut, Beşiktaş'tan aldığı yetkiyle Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira ile görüşmelerine hız verdi. Cuma gününe kadar bu transfer için yanıt bekleyen siyah-beyazlıların en ciddi rakibinin Flamengo olduğu kaydedildi. Ülkesi Brezilya'da ailesiyle birlikte tatilini sürdüren 34 yaşındaki futbolcuya teklif götüren Flamengo, menajeriyle de sıcak pazarlık halinde. Bu arada Başakşehir'in de Hulk için nabız yokladığı öğrenildi.

Flamengo'yu takibe aldı

Hulk'un bu gelişmeler esnasında Flamengo'nun sosyal medya hesabını takip etmesi de dikkat çekti. Yakın arkadaşı Josef'in de "Beşiktaş'a gel" çağrısında bulunduğu yıldız futbolcunun kararı beklenirken, siyah-beyazlıların İngiltere'de bir özel uçağı hazır tuttuğu kaydedildi. Camianın önde gelen isimlerinden birine ait olan bu uçağın, yıldız oyuncu tarafından olumlu yanıt gelmesi halinde rotası Brezilya olacak ve Hulk'u alarak İstanbul'a getirecek.





Hulk'tan paylaşım

Brezilyalı yıldız Hulk, Instagram hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş ve Flamengo'nun ciddi teklifler götürdüğü Hulk, "Ben Hazırım" paylaşımında bulundu. Hulk'un hangi takıma gideceği merak ediliyor. Yapılan paylaşım ise Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı.