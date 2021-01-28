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Josef de Souza'dan Hulk'la temas: Beşiktaş'a çağırdım

Josef de Souza, Beşiktaş'ın transfer gündemindeki yerini koruyan Hulk'u siyah-beyazlı ekibe davet ettiğini açıkladı.

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Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Josef de Souza, dün Instagram canlı yayınında Hulk yorumlarını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, Porto'da birlikte oynadığı yakın arkadaşı Hulk için, “Hulk benim arkadaşım, gelmesini isterim ama onun menajeri değilim. Onu Beşiktaş’a çağırdım. Eminim gelirse bize güç katacaktır ama gelmezse de zaten güçlü bir takımız.” ifadelerini kullandı.

Hulk’un temsilcisi Nuno Ferreira ise, “Hulk, Türkiye’yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim.” demişti.

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