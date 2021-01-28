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Sarıyer'de sabun yüklü kamyon alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabun yüklü kamyon alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde yoğunluk oluştu.

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Sarıyer, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprü çıkışı Edirne istikametinde saat 09.00 sıralarında sabun yüklü 34 PJ 5755 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kamyonu emniyet şeridine çeken sürücü durumu itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonun kasasını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapatıldı.

 

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