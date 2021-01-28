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Tuchel'in ilk maçında yüzü gülmedi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Chelsea, sahasında Wolverhampton ile golsüz berabere kaldı.

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Frank Lampard'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Alman Thomas Tuchel, Chelsea'nin başında çıktığı ilk lig sınavından bir puanla ayrıldı.

Tuchel, selefi Lampard'ın son 13 lig maçında ilk onbirde başlattığı ve kaptanlık verdiği Mason Mount'u 82. dakikada oyuna aldı.

Bu beraberlikle son 9 lig maçından 8 puanla ayrılan Chelsea, 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

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