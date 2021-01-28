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İzmir'de yaşlı adamın karısına yaptığı vahşet! Baltayla kafasına vurdu

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de günün erken saatlerinde kan donduran olay yaşandı. Yaşlı adam, tartışma sonrası eline aldığı baltayı eşinin kafasına vurdu. Kadın kanlar içerisinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. O mahallede yakın zamanda 1 kişi oğlu tarafından öldürülmüştü...

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Olay bu sabah saat 06.30 saatleri sırasında Balatçık Mahallesi 8957 Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, Murat I. televizyon izlediği sırada eşi Selma I. (62) ile aralarında tartışma çıktı. Öfkelenen yaşlı adam, eline baltayı alarak eşinin kafasına vurdu.

Selma I. kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının yanına giden Murat I.’nın "Karımı öldürdüm, polisi arayın" dediği ileri sürüldü.

Ameliyata alındı hayati tehlikeyi atlatamadı
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki yaşlı kadını Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Selma I.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Suç aleti balta olay yerinde!                                                                                            Olay yerinde suç aleti baltaya ulaşan polis ekipleri, daha sonra gözaltına aldıkları Murat I.'yı emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Babasını sopayla döverek öldüren şahısla komşu çıktılar
Bu arada yaşlı çiftin, 31 Aralık günü meydana gelen sopalı cinayetin işlendiği eve komşu oldukları ortaya çıktı. Yaşlı çiftin hemen karşısında meydana gelen önceki olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Güney K. (32) babası Mehmet Zeki K.’ye (68) sopayla saldırmış, saldırı sonucu yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirmişti.

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