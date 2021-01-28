Bursa'da donmak üzereydi! Yürek yakan olayda evsiz kadını polis kurtardı
BURSA'da ekipler yoğun kar yağışı altında sokakta yatan evsiz kadına yardım eli uzattı. Genç kadına çay ikram eden ekipler battaniye ile ısınmasını da sağladı. O kadın bakın nasıl teşekkür etti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen bekçiler ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen Ayşegül Yılmazkaya'yı (31) fark etti.
Yardımsever ekipler, Yılmazkaya'nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti.
Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi.
Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya'ya burada çay ve simit ikram edildi.