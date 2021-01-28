Feghouli, Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.Abone ol
Yeni Malatyaspor deplasmanında kötü zemine bağlı olarak sakatlanan Feghouli'ye uygulanan ileri tetkikler neticesinde, sağ üst arka adale grubunun dış yanını oluşturan biceps grubunda kanama tespit edildi.
Cezayirli yıldızın tedavisine başlandı. Feghouli'nin birkaç hafta takımdan uzak kalacağı tahmin ediliyor.
Hürriyet Spor Arena'nın haberine göre Feghouli'nin 24. hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynaması ise beklenmiyor.