Ahmet Hakan: Ne olur yani milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, “Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa” şeklinde yorumda bulundu.

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TBMM’nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağı iddia edilmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine pazartesi gününden itibaren aşı yapılacağına dair haberleri yalanlamıştı.

''Külliyen uydurmadır''

Mustafa Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler külliyen uydurmadır, asılsızdır. Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokol yoktur, aşı yapılması konusunda milletvekilleri için bir planlama yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

''Ne olur yani aşıda öncelik tanınsa''

Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında, konuya ilişkin şu ifadeleri kaleme aldı; “Söz konusu milletvekilleri olduğunda ortalığı ayağa kaldıranları hiç anlamıyorum. Milletvekilliği... Sosyalleşmeyi gerektirir... Halkla teması gerektirir... Yakın durmayı gerektirir... İç içe olmayı gerektirir... Bu sebeple korona açısından en riskli işlerin başında gelir milletvekilliği Ne olur yani sayıları zaten çok sınırlı olan milletvekillerine aşıda öncelik tanınsa” ifadelerini kullandı.